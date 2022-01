롯데하이마트, 중소 파트너사 위한 라이브커머스…“ESG 경영 실천”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 7일 라이브커머스 ‘하트라이브’에서 중소파트너사 상품을 소개하는 방송을 진행한다고 밝혔다.

이번 방송에서는 생활가전 전문기업인 에어메이드가 가습기를 선보인다. 지난해 4만대 이상 판매한 9L급 대용량 제품과 올해 새롭게 출시한 4.2L급 제품이다. 두 제품 모두 가열식과 초음파식을 결합한 복합식 가습기로 따뜻한 가습, 시원한 가습이 모두 가능하다.

롯데하이마트 모바일 애플리케이션(앱)에서는 가습기 제품 외에도 에어프라이어, 공기청정기 등 에어메이드에서 선보이는 다른 생활가전도 구매할 수 있다.

롯데하이마트 관계자는 “롯데하이마트는 중소파트너사의 판로개척을 도우며 함께 성장하기 위해 이번 라이브커머스를 진행한다”며 “새해에도 파트너사와 함께 소통하며 실질적으로 도움이 되는 프로그램을 제공하는 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하기 위해 꾸준히 힘쓸 것”이라고 말했다.

