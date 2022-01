AK플라자, 14일부터 설 선물세트 본 판매 돌입

[아시아경제 임춘한 기자] AK플라자는 이달 14일부터 다음달 2일까지 분당점·수원점·평택점 식품관에서 설 선물세트를 본격 판매한다고 7일 밝혔다.

올해 설에도 비대면 선물 트렌드가 지속될 것으로 예상되는 가운데 DIY·스몰 럭셔리·온라인을 키워드로 선정하고 다양한 선물세트를 선보인다.

AK플라자는 백화점 업계에서는 단독으로 ‘신선 수산물 DIY 세트’를 선보인다. 받는 사람의 취향에 맞춰 구매 고객이 직접 상품 구성을 할 수 있는 맞춤형 선물 세트다. 전복, 블랙타이거새우, 황돔, 참돔 등 총 7가지의 최고급 수산물 중 구매 고객이 직접 3~4종을 선택해 세트로 구성 후 선물할 수 있다.

명절 대표 프리미엄 선물인 한우는 시그니처 ‘개군한우’로 차별화했다. 개군한우는 AK플라자가 1997년부터 산지 직송으로 브랜딩해 선보이는 제품으로 높은 품질과 깊은 풍미를 자랑한다. 특히 프리미엄 제품을 선호하는 1~2인 가구가 늘어남에 따라 스몰 럭셔리 세트를 강화했다.

AK몰을 통한 온라인 판매 채널 확대에도 힘썼다. 7만원 이상 구매 시 최대 2만원까지 적립금으로 돌려주는 10% 페이백 프로모션을 진행하며, 10일부터는 선물하기 서비스 이용 고객을 대상으로 구매금액의 10%를 추가로 제공하는 설 시즌 프로모션이 진행된다.

AK플라자 관계자는 “올 설에도 비대면 선물에 대한 수요가 높아짐에 따라 고객의 소비 트렌드에 맞춰 선물 세트를 기획했다”며 “즐겁고 안전한 설 연휴 보내시길 바란다”고 말했다.

