[부고] 김재준 전 한국거래소 코스닥위원장 부친상

김홍겸씨 별세. 김재준(법무법인 태평양 고문, 전 한국거래소 코스닥위원장)·재헌(홍천군청) 부친상, 정태현(주부)·송호선(교사) 시부상, 김세진(교사)·현진(대학생)·성진(대학생) 조부상= 충남대병원 장례식장 특5호실, 발인 8일 오전 6시, 장지 충남 서천군 마산면 선영, (042)280-8181

