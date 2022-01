화이자 '먹는 치료제' 40만명분 추가계약…총 100만4000명분 확보

[아시아경제 강나훔 기자] 정부가 먹는 코로나19 치료제(경구용 치료제) 40만명분을 추가로 확보했다.

질병관리청은 한국 화이자사와 먹는 코로나19 치료제 40만명분에 대한 추가 구매 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

정부가 이날까지 선구매 계약을 완료한 먹는 치료제는 지난달 계약한 60만4000명분에 이날 밝힌 물량까지 합해 총 100만4000명분이다. 제약사별로는 화이자 76만2000명분, 머크앤컴퍼니(MSD) 24만2000명분이다.

정부는 앞서 지난달 27일 총 100만4000명분에 대한 선구매 계약을 추진할 예정이며, 이미 계약한 물량을 제외한 나머지 40만명분에 대한 계약은 이달 초 체결할 예정이라고 밝혔다. 국내에는 이달 중순께부터 미국 화이자사의 '팍스로비드'가 먼저 도입될 예정이다. 식품의약품안전처는 앞서 팍스로비드에 대한 긴급사용승인을 결정한 바 있다.

질병청은 "초도물량과 도입일정 등 세부사항을 마무리해 다음 주 중에 경구용 치료제 도입과 활용방안을 안내하겠다"며 "치료제의 도입이 재택환자 치료에 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr