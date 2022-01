[아시아경제 강나훔 기자] 5일 오후 6시31분께 서울 종로구 수송동 소재 한 특급 호텔 9층 빈 객실에서 불이 나 건물에 있던 수십명이 대피하는 소동이 벌어졌다.

소방당국에 따르면 불은 객실 내 일부 집기류를 태웠으며 다른 객실로 번지지는 않았다. 객실에 사람이 없어 부상자는 없었고, 20~30명가량이 대피했다.

소방당국은 인력 64명과 장비 20대를 현장에 보냈고, 불은 화재 발생 30여분이 지난 오후 7시 5분께 진화됐다.

소방과 경찰은 정확한 화재 원인을 조사할 계획이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr