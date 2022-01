이스라엘, 신규 확진자 수 1만1978명…역대 최다

[아시아경제 권재희 기자] 이스라엘이 코로나19 변이 바이러스인 오미크론의 확산세가 거센 가운데 신규 확진자 수가 역대 최대치를 기록했다.

5일(현지시간) 일간 하레츠 등 이스라엘 현지 언론에 따르면 이스라엘 보건부는 전날(4일) 집계된 신규 확진자 수가 1만1978명이라고 밝혔다.

이는 지난해 9월 2일에 나온 역대 최다 기록(1만1333명)을 넘어선 새로운 기록이다.

전체 검사 수 대비 확진 비율은 6.65%, 감염 재생산지수는 1.94로 계속 악화하고 있는 상황이다.

중증 환자는 125명으로 전날보다 8명 늘었고, 위중 환자는 38명으로 변동이 없다. 추가된 2명의 사망자는 모두 백신 미접종자로 나타났다.

이스라엘 보건부는 "확진자 및 접촉자가 많이 늘어나면서 검사 수요가 폭증하고 있다"며 "이번 주중 유전자 증폭(PCR) 검사보다 정확도가 떨어지는 신속 항원 검사 비중을 늘리는 새로운 검사 규정을 발표할 예정"이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr