2022학년도 초등학교 신입생 예비소집일인 5일 오후 서울 성북구 서울장월초등학교에서 예비 1학년 어린이와 학부모가 선생님 안내를 받고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.