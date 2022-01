해남군, 사랑상품권 새해맞이 10％ 할인판매

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 새해를 맞아 해남사랑상품권 10% 할인판매를 실시한다.

5일 군에 따르면 구매 한도는 지류와 카드를 합쳐 총 70만원이며, 구매 감사 이벤트도 진행한다.

1월 한 달간 해남사랑상품권을 50만원 이상 구매하면 자동 응모된다. 당첨인원은 총200명(지류 상품권 100명, 카드 상품권 100명)으로 2월 중 무작위 추첨을 통해 당첨자에게는 소정의 사은품을 제공한다.

당첨 결과는 군청 홈페이지에 공지하고, 개별문자 후 발송할 예정이다.

지난 2019년 4월부터 발행을 시작한 해남사랑상품권은 첫해 170억원에서 2020년에 1250억원으로 급성장, 2021년에는 1750억원까지 발행 액수가 증가했다.

군 단위 최대 발행·판매를 기록하면서 지난해 행안부 주관 전국 지역사랑상품권 우수사례 평가에서 전남에서 유일하게 우수상을 받기도 했다.

비대면 결제 확산에 따라 지난해에는 앱 충전식 체크카드 방식을 도입했으며, 올해는 사회적 가치 실현을 위한 ‘기부플랫폼’도입과 카드 상품권에 기준액 또는 월정 기일에 자동 충전되는 기능을 추가 계획하고 있다.

군 관계자는 “올해는 상품권에 대한 국비 지원액이 많이 감소했지만, 힘든 시기에 있는 소상공인과 군민들을 위해 다양한 활성화 전략을 펼칠 계획으로, 앞으로도 해남군민과 함께하는 해남사랑상품권이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

