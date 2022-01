신라스테이, 삼성전자 협업…'나만의 영화관' 체험 프로모션

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 삼성전자와 협업해 '더 프리스타일 투고(The Freestyle To Go)' 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다. 호텔 객실에서 최대 254cm(100인치)화면으로 영화·드라마 등 다양한 콘텐츠를 감상하며 이색적인 호캉스를 즐길 수 있는 기회를 제공한다.

신라스테이는 '더 프리스타일 투고' 프로모션을 통해 삼성전자가 새롭게 출시한 올라운드 플레이어 '더 프리스타일(The Freestyle)'을 국내 최초로 공개했다. 사전 신청 고객 또는 패키지 이용객에 한해 체험 가능하다. 체험을 원하는 고객은 신라스테이 객실 또는 패키지 예약 시 공식 홈페이지에서 '프리스타일 투고' 프로모션 체험 신청을 하면 된다.

기기는 체크인 시간인 오후 3시부터 오후 8시까지 픽업 가능하며 이용 시간 동안 객실 벽면, 천장 등에 화면을 투사해 TV 또는 다양한 OTT 콘텐츠를 감상할 수 있다. 참여 고객을 위한 SNS 이벤트도 함께 진행된다. 삼성전자 '더 프리스타일'의 체험 인증샷을 개인 SNS에 필수 해시태그와 함께 업로드 하면 추첨을 통해 500명에게 '신라스테이×더 프리스타일 한정판 키링'을 증정한다.

프로모션은 신라스테이 광화문, 마포, 서초, 삼성에서 3월 말까지 진행되며 체험 신청은 호텔별로 선착순 마감된다.

전용 패키지도 준비됐다. '더 프리스타일 시네마' 패키지는 호캉스와 함께 '나만의 영화관'으로 꾸민 콘셉트룸을 경험해볼 수 있는 패키지다. 이용 고객은 호텔 내 비즈니스 미팅룸을 새롭게 단장해 '프라이빗 시네마'로 꾸민 공간에서 삼성 더 프리스타일을 이용할 수 있다.

패키지는 객실(1박), '프라이빗 시네마' 콘셉트룸 이용권(체크인 당일 오후 5시부터 오후 10시까지 또는 체크인 익일 오전 10시부터 오후 2시까지), 콘셉트룸 내 미니바 이용, 신라스테이 시그너처 베어(1개), CGV 팝콘(1개)로 구성됐다. 3월 말까지 신라스테이 광화문에서 이용 가능하다.

