KB자산운용, KB 타겟리턴OCIO펀드 2000억원 돌파

[아시아경제 황준호 기자]KB자산운용의 'KB타겟리턴OCIO펀드'가 5일 설정액 2000억원을 돌파했다. 확정급여형(DB) 퇴직연금펀드를 운용하는 금융기관의 자금이 지속적으로 유입된 결과로 분석된다.

KB자산운용은 지난 2020년 말 KB타겟리턴OCIO펀드 안정형펀드를 설정한 뒤, 지난해 1월 성장형펀드도 추가했다. 이 상품의 목표 수익률은 각각 4%, 5%로, 개별 목표수익률(Target Return)에 따라 전 세계 주식, 채권 및 부동산 등 다양한 자산에 ETF를 활용해 분산투자한다.

지난 1년 운용 성과도 매우 우수하다. 운용 기간이 1년이 경과한 안정형펀드는 연간 8.12%의 수익률을 기록하고 있다. 한 달 늦게 출시한 성장형펀드도 6.37%의 성과를 보이고 있다.

올해 이 상품의 자금 유입세는 더욱 강해질 전망이다. 올해 4월부터 'DB형 적립금운용위원회 설치'가 의무화 됨에 따라 그동안 원리금보장상품 중심으로 운용해 온 기업들도 OCIO방식을 활용해 체계적인 투자에 나설 수 있게 됐다. 그간 원리금 보장상품 중심으로 퇴직연금 등을 운용해 온 기업들은 금리가 임금 상승률보다 낮아짐에 따라 기대수익이 퇴직부채 증가 속도를 따라가지 못하는 문제를 겪어왔다.

이 상품의 가입 대상은 주로 DB형 적립금의 체계적인 운용을 원하는 기업이나, 자산운용에 어려움을 겪는 기업이다. 다만 개인투자자도 DC·IRP 계좌에서 일반펀드처럼 가입할 수 있다. 현재 KB국민은행, KB증권, 하나은행, NH투자증권, 하나금융투자에서 가입할 수 있다.

김영성 KB자산운용 글로벌운용본부 상무는 "KB타겟리턴 OCIO펀드는 목표수익률에 맞춰 운용되기 때문에, 기업이 운용하는 확정급여형(DB) 퇴직연금에 적합한 상품"이라며 "기업입장에서는 목표설정과 자산배분, 운용 및 사후관리 등 종합적인 솔루션을 제공받을 수 있는 것이 장점"이라고 설명했다.

한편 KB자산운용은 지난해 이현승 대표 취임 후 연금 시장에서 돌파구를 찾기 위해 KB온국민TDF의 공격적인 마케팅을 통해 규모를 3600억원에서 1조원까지 늘렸고, ‘KB다이나믹TDF’, ‘KB온국민평생소득TIF’, ‘KB타겟리턴OCIO펀드’ 등 연금펀드 라인업을 강화해 왔다.

