국민의힘 장기표 “김종인 사퇴해야”…당내 첫 공개 요구

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘 대선후보 경선에 출마했던 장기표 신문명정책연구원장이 4일 김종인 총괄선거대책위원장의 사퇴를 촉구했다. 국민의힘 당내에서 공개적으로 김 위원장을 향한 사퇴 요구가 나온 것은 처음이다. 장 원장은 현재 국민의힘 경남선대위 약자와의동행위원장을 맡고 있다.

장 원장은 이날 페이스북에서 "김 위원장이 사퇴해야 한다"며 “국민의힘 선대위가 대혼란에 빠졌다. 윤석열 후보의 지지율 하락을 빌미로 제1야당과 국민이 선출한 대선후보를 배제한 채 선대위 조직을 일방적으로 해체하는 선대위 쿠데타를 감행했기 때문”이라고 비판했다.

장 원장은 "후보의 지지율이 떨어져 선대위가 책임을 져야 한다면 당연히 총괄선대위원장인 김종인 위원장이 져야 하는 것 아닌가"라면서 "자신은 어떤 책임도 질 생각이 없으면서 아랫사람들에게만 책임을 강요한다면, 총괄선대위원장의 자격이 없다"고 말했다.

장 원장은 "어느 때보다 국민의 정권교체 열망이 높음에도 자칫 선거가 잘못됐을 경우 그는 책임을 지지 않고 후보 등 남 탓으로 돌릴 것"이라며 "상황이 이러함에도 김 위원장이 자리에 집착해 고집을 부린다면 윤 후보가 사즉생의 결단을 내려야 할 것"이라고 밝혔다.

