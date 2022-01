[아시아경제 이선애 기자] 한국거래소(이사장 손병두)는 11명의 신규 승진을 포함한 부서장 인사를 4일 실시했다고 밝혔다. 발령일자는 오는 10일이다.

◇ 부서장 신규 보임

▲ 비서실장 최지우 ▲ 경영지원본부 홍보부장 김정영 ▲ 유가증권시장본부 공시부장 임흥택 ▲ 유가증권시장본부 기업지원부장 이원일 ▲ 코스닥시장본부 혁신성장지원부장 이원국 ▲ 파생상품시장본부 파생상품시장부장 강병모 ▲ 파생상품시장본부 TR사업부장 전진수 ▲ 파생상품시장본부 증권·파생상품연구센터 연구실장 박재홍 ▲ 시장감시본부 시장감시부장 진동화 ▲ 시장감시본부 감리부장 김현일 ▲ 청산결제본부 CCP리스크검증실장 박병용

◇ 부서장 전보

▲ 경영지원본부 인사부장 이효정 ▲ 경영지원본부 총무부장 황선구 ▲ 경영지원본부 인덱스사업부장 박명우 ▲ 유가증권시장본부 채권시장부장 송기명 ▲ 유가증권시장본부 증권상품시장부장 황우경 ▲ 유가증권시장본부 상장부장 이근영 ▲ 코스닥시장본부 코스닥시장부장 정상호 ▲ 코스닥시장본부 상장부장 이충연 ▲ 코스닥시장본부 상장관리부장 김재향 ▲ 파생상품시장본부 파생상품제도부장 이미현 ▲ 시장감시본부 시장감시제도부장 이재훈 ▲ 시장감시본부 심리부장 남승민 ▲ 시장감시본부 공매도특별감리단장 강지호 ▲ 청산결제본부 청산결제부장 오세일 ▲ 청산결제본부 CCP리스크관리부장 김기동 ▲ 감사위원회 감사부장 방홍기

