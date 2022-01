김병준 위원장 향해 "위험한 말, 의도가 뭔가"

[아시아경제 임춘한 기자] 이준석 국민의힘 대표는 4일 당내 일각의 '김종인 총괄선대위원장 배제론'과 관련해 "전혀 들은 바 없다"고 일축했다.

이 대표는 이날 대한상의 행사 참석 후 기자들과 만나 선대위 재편안을 두고 장고에 들어간 윤석열 후보가 김종인 위원장을 배제하는 방안을 고민하고 있다는 설에 대한 질문에 이같이 답했다.

이 대표는 '윤 후보는 책임이 큰 사람부터 사표를 내라고 했다'는 김병준 상임공동선대위원장의 발언에 대해서도 "김병준 위원장이 그런 위험한 말을 하는 의도가 뭔지 모르겠다"고 지적했다.

김병준 위원장은 이날 보도된 동아일보와의 인터뷰에서 윤 후보 의중을 대신 전한다며 "이름과 책임이 더 큰 총괄, 상임선대위원장들이 일차적으로 사표를 내야 한다고 생각하고 있다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr