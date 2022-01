이준석 "전권 가진 김종인이 쿠데타?…동의하기 어렵다"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 4일 김종인 총괄선거대책위원장의 선대위 전면개편을 밝힌 것을 두고서 ‘쿠데타’로 묘사하는 시각에 "동의하기 어렵다"고 반응했다.

이 대표는 이날 당 대표실 앞에서 기자들과 만난 자리에서 윤석열 국민의힘 대선후보가 김 위원장의 선대위 전면개편에 대해 ‘쿠데타’라고 성토했다는 내용 등의 보도와 관련해 "봐야겠지만 놀라운 발언"이라며 "전권을 가진 총괄선대위원장이 하는 행동이 쿠데타라고 하는 인식, 그것은 동의하기 어렵다"고 말했다.

이 대표와 대립각을 세워왔던 김용남 국민의힘 선대위 상임공보특보는 TBS ‘김어준의 뉴스공장’에서 ‘어제 일은 김 위원장의 쿠데타 아니냐’는 질문에 "내면을 들여다보면 그런 (쿠데타) 측면이 있다"고 언급하기도 했다.

한편, 이 대표는 당내 일각에서 거취 표명을 요구하고 있다는 언급에 대해서는 "찾아와 말씀 주시면 논의하겠다"고 언급했다.

