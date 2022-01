[아시아경제 이선애 기자] HMM은 최대주주 한국산업은행이 주식 보유비율을 71.68%에서 36.02%로 변경했다고 4일 공시했다. 해양진흥공사와 특별관계자 해지에 따른 변동 공시다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr