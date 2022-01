[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 입사 15년 이상 직원을 대상으로 시행한 상시특별퇴직에 319명이 신청해 심사협의회 심의를 거쳐 기준에 부합하는 286명을 최종 확정했다고 4일 밝혔다.

신청대상은 입사 15년 이상인 직원을 대상으로, 기본급 48개월 분의 특별퇴직금을 지급한다. 자녀장학금과 전직 지원금 등을 포함할 경우 직급에 따라 최대 4000만원이 추가로 지원된다.

교보생명은 희망자에 대해 퇴직 후 창업·전직지원 프로그램도 운영한다. 상시특별퇴직 확정자 중 200명이 창업·전직지원 프로그램을 신청했으며, 전직지원센터를 통해 3개월에서 1년간 교육 및 컨설팅 프로그램이 지원될 예정이다.

교보생명 관계자는 "상시특별퇴직을 통해 퇴직 위로금을 확대하고 체계적인 프로그램을 지원하는 등 퇴직자들이 더 좋은 조건으로 제 2의 인생을 설계할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

