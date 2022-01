조폐공사, ‘공직기강 확립 유공’ 행안부 장관 표창

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 부패방지 및 청렴문화 확산 등 공직기강 확립에 기여한 공로로 행정안전부 장관 표창을 수상했다고 4일 밝혔다.

정부는 해마다 공직감찰, 자율적 내부통제 등 감사업무 추진으로 공직기강 확립에 기여한 우수 공직자와 공공기관을 선정해 포상한다.

조폐공사는 사전컨설팅 감사와 적극행정 서포터 및 내부 변호인 제도 등 적극행정 지원과 안심신고 변호사 제도 및 익명신고자 보상제도 신설 등 내부신고 활성화, 갑질·직장 내 괴롭힘 비위행위자 무관용 원칙의 엄정 조치 등 공직자 부패행위 근절과 청렴 공직문화 구축 활동에 앞장선 공로를 인정받았다.

이를 토대로 조폐공사는 앞서 한국감사협회 주관 ‘2021 감사대상’에서 ‘청렴윤리 부문 우수기관’에 선정되고 국민권익위원회 주관 ‘2021 공공기관 청렴도 측정’에서 2년 연속 우수등급 및 부패공직자 발생 Zero를 달성하는 성과를 거뒀다.

조폐공사 김동욱 상임감사는 “반부패·청렴 정책 운영과 실천 노력을 앞으로도 지속해 나가겠다”고 말했다.

