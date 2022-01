전남경찰, 가장 안전한 전남 만들기 '주력'

현충탑 참배로 새해 업무 시작





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남경찰청은 3일 오전 청 내 5층 오룡마루에서 전남 21개 경찰서장이 참석한 가운데 ‘2022년 신년 화상회의’를 갖고 2022년 새해 업무를 시작했다고 4일 밝혔다.

앞서 박지영 청장은 목포 현충공원과 안병하 공원을 찾아 참배하며 2022년 첫 공식 일정을 시작했다.

코로나19 상황으로 간소하게 화상회의 방식으로 치러진 시무식에서는 가거경비대, 여수경찰서 쌍봉지구대 등 일선 치안 현장을 연결해 새해 각오를 다졌다.

박지영 청장은 신년 인사 말씀을 통해 “새해에도 가장 안전한 전남 만들기에 모두가 함께 힘을 모을 것”을 강조하며, “지역사회와의 협업을 통해 치안 인프라를 확충해 나가자”고 주문했다.

더불어 “강인하고 열정적인 검은 호랑이의 기운으로 범죄와 재난으로부터 도민을 보호하는데 전남 경찰이 앞장설 것”이라며, 도민들에게도 “건강과 행운이 가득한 한 해가 되시기를 기원”한다는 메시지를 전했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr