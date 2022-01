[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)는 4일 부산시 해운대구청에서 저소득가정 지원을 위해 2000만원을 기부했다.

이날 열린 전달식에는 이종국 캠코 경영본부장, 홍순헌 해운대구청장, 박은덕 부산사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석했다.

기부금은 해운대구 지역 조손 가정 등 저소득 가정의 겨울나기와 코로나19 극복을 돕기 위한 물품 구매에 사용된다. 관내 복지시설을 통해 전달할 예정이다.

이종국 캠코 경영본부장은 “앞으로도 지역사회와 상생·협력해 따뜻한 나눔의 가치를 꾸준히 실천해 갈 것”이라고 강조했다.

