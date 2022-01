[아시아경제 이선애 기자] 비아트론은 대만의 이노룩스(Innolux Corporation)와 63억4200만원 규모의 디스플레이용 제조장비 공급 계약을 체결했다고 4일 공시했다. 계약금은 2020년 최근 매출액 대비 6.85%에 해당한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr