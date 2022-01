한국에너지공대 정시모집 마감…경쟁률 95.3대1

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 한국에너지공과대학교(켄텍·총장 윤의준)는 2022학년도 대학 신입생 정시모집을 마감한 결과 95.3 : 1의 지원율을 나타냈다고 4일 밝혔다.

앞선 수시모집에서 24대 1을 상회하는 지원율을 기록하고 등록률 또한 100%를 달성한 켄텍은 정시모집에서 지원율 95.3대 1을 기록하며 '대학입시 돌풍'을 이어갔다.

특히 정시모집 지원율 95.3대 1은 켄텍이 정시모집에서 이례적으로 수능 최저학력기준을 설정하였다는 점에서 더욱 주목할만하다.

켄텍의 2022학년도 정시모집 수능 최저학력기준은 "수학, 과학탐구(1과목) 2개 영역 합 3등급 이내 및 영어 2등급 이내"로 전국 최고 수준이다.

정시모집 최초 합격자는 오는 2월 8일(화)에 발표하며 해당 등록은 2월 9일(수)부터 11일(금)까지 진행된다.

윤의준 총장은 "이번 결과는 교육혁신을 통해 문제해결 역량을 갖춘 인재를 양성하고, 탄소중립 달성을 위해 핵심 에너지 기술을 추구하는 한국에너지공과대학교의 진정성과 가능성을 학생과 학부모님께서 인정해주신 결과"로 여기며 "학생들을 미래 에너지 인재로 성장하도록 하기 위하여 최대의 노력을 경주하겠다"고 말했다.

