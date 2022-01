코웨이, '노블 정수기 RO' 출시

프리미엄 디자인 정수기

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 프리미엄 디자인 정수기 '코웨이 노블 정수기 RO'를 출시한다고 4일 밝혔다.

코웨이 노블 정수기는 주방 인테리어, 설치 공간뿐 아니라 필터 타입까지 소비자의 다양한 취향에 맞춰 선택할 수 있다. 신제품 코웨이 노블 정수기 RO는 감각적인 디자인에 코웨이의 차별화된 'RO(멤브레인)' 필터를 탑재해 정수 성능과 위생 관리, 제품 편의성까지 정수기의 핵심 기능을 강화한 제품이다.

RO 필터 시스템은 코웨이 가정용 정수기 중 오염물질 제거 성능이 가장 뛰어나다. 물속에 녹아 있는 중금속부터 바이러스까지 총 103종의 유해 물질을 제거한다. 이 제품은 RO 필터의 정수 성능을 확인하는 스마트 필터 모니터링을 적용해 실시간으로 필터 성능을 진단하고 이상 감지 시 앱을 통해 알려준다.

노블 정수기 RO는 물맛 우수성도 인정받았다. 한국국제소믈리에협회로부터 물맛품질인증(WTQ)을 획득했다. 혁신 기술을 도입해 위생성도 강화했다. 완벽히 밀폐된 상태로 정수된 물을 보관하는 밀폐형 워터 스테이션 기능을 적용하는 등 외부 공기의 접촉을 최소화해 오염의 원인을 원천 차단했다.

가로 폭 23㎝로 기존 RO필터 타입의 정수기 대비 약 40% 축소된 사이즈로 공간 효율성을 높인 것도 장점이다. 코웨이 관계자는 "이번 신제품 출시로 주방 인테리어와 설치 공간에 이어 필터 타입까지 소비자의 다양한 취향에 맞춰 선택 가능한 프리미엄 디자인 정수기 노블 시리즈를 완성했다"며 "앞으로도 소비자 라이프 스타일에 따라 폭넓은 선택이 가능하도록 다양한 기능의 제품 라인업을 선보일 계획"이라고 말했다.

