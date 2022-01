[클릭e종목]"심텍, 올해 최고 실적 기대…목표가↑"

[아시아경제 송화정 기자]대신증권은 4일 심텍 심텍 222800 | 코스닥 증권정보 현재가 47,050 전일대비 1,400 등락률 +3.07% 거래량 1,336,394 전일가 45,650 2022.01.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “코이즈” 추천주 6上, 또 일냈다! 후속株 또 갑니다![특징주]심텍, 최대 실적 전망에 9%대 강세…장중 신고가 돌파연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 에 대해 지난해에 이어 올해도 최고 실적을 경신할 것으로 전망하고 목표주가를 기존 4만4000원에서 5만6000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

심텍의 지난해 4분기 실적은 시장 전망치(컨센서스)를 웃돌 것으로 전망된다. 대신증권은 심텍의 4분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 320% 증가한 619억원으로 예상돼 컨센서스(596억원)를 상회할 것으로 내다봤다. 매출액은 42% 증가한 3958억원으로 추정했다. 박강호 대신증권 연구원은 "고부가 제품인 플립칩칩스케일패키지(FC CSP), 멀티칩패키지(MCP) 중심의 매출 증가 및 영업이익률 개선이 2분기 연속으로 컨센서스를 상회한 것으로 추정된다"면서 "국내 경쟁사 대비 반도체 인쇄회로기판(PCB) 매출과 DDR4 등 메모리 모듈 중심으로 포트폴리오 구성이 차별화되면서 지난해 4분기 및 연간으로 최고 매출, 영업이익을 기록할 것"이라고 설명했다.

올해도 최고 실적 행진이 이어질 것으로 기대된다. 올해 플립칩볼그리드어레이(FC BGA) 공급 부족 지속과 5G 모바일 전환 가속화로 반도체 PCB의 공급 여력은 수요 대비 원활하지 않을 것으로 예상된다. 심텍은 낙수 효과로 MCP, FC CSP, GDDR6 제품 중심으로 수주가 증가하고 믹스 효과가 올해 지속될 것으로 보인다. 박 연구원은 "메모리가 DDR4에서 DDR5로 전환되는 것을 감안하면 올해 전체 매출은 전년 대비 16.4% 증가한 1조5900억원, 영업이익은 33.2% 늘어난 2115억원으로 최고치를 경신할 것"이라고 내다봤다.

박 연구원은 "지난해 4분기 실적 상향을 반영해 2021년, 2022년 주당순이익(EPS)을 종전 대비 각각 1.2%, 2.7% 상향 조정하고 목표주가도 27% 올렸다"면서 "올해 주가수익비율(PER) 9.5배로, 업종 및 경쟁사 대비 저평가가 지속돼 추가적인 상승여력이 상존한다"고 덧붙였다.

