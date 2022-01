경북 영양군, 2022년도 건설공사 합동설계단 운영

자체설계 통한 역량강화·예산절감 추진

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영양군은 3일부터 건설안전 과장을 단장으로 공사 관련 시설직 공무원 29명으로 구성된 2022년도 건설공사 합동설계단을 운영한다.

오는 2월 28일까지 도로교량사업 농업기반사업, 상수도와 관광개발사업, 하수도사업, 하천사업, 주민숙원 및 도시개발사업 등 6개 반으로 편성해 총 320여건의 사업에 대해 합동설계 업무를 추진해나갈 계획이다.

2월 말부터 공사 발주와 착공을 추진해 농번기 이전인 5월 중으로 사업 완료를 목표로 하고 있다.

또 사업대상 지구의 설계 단계부터 주민의 참여와 의견을 반영해 민원 발생과 주민 불편을 줄일 방침이다. 또 실무자들이 직접 설계에 참여해 업무능력을 높이고 설계용역비 등 예산을 절감할 계획이다

합동설계단장인 이주효 건설과장은 “올해도 시설사업에 대한 합동설계반을 운영해 소규모 건설사업 등을 조기에 마무리하고 침체된 경기를 활성화하도록 지원하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr