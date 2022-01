이재명 "영유아 발달검사 무료…'소확행' 공모 3일만에 1000건"

[아시아경제 구은모 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 3일 발달 지연 문제를 겪는 영유아 가정 지원을 위해 무료 정밀검사와 상담비 지원 확대 등을 시행하겠다고 밝혔다.

이 후보는 이날 페이스북에서 발표한 37번째 '소확행'(소소하지만 확실한 행복) 공약을 통해 "경기도가 먼저 시작한 영유아 발달지원 서비스를 전국으로 확대하겠다"고 말했다.

지난해 3월 시작된 이 서비스는 계층에 상관없이 시·군 육아종합지원센터에 배치된 발달지원 상담원이 무료 선별검사로 '발달 지연 영유아'를 조기 발견하고, 교사·부모 상담, 치료 지원을 연계하는 서비스다.

현재 정부에서 시행 중인 문진 위주의 영유아 발달평가의 한계를 극복하기 위한 시도로, 시작 7개월 만에 2700여명이 선별 검사를 받았고 그 중 225명이 치료 지원까지 받았다는 게 이 후보의 설명이다.

이 후보는 "전국 시·군 육아종합지원센터에서 무료 선별검사를 시행하고 상담·치료 연계 지원체계를 갖추겠다"면서 "발달 검진 정밀검사 진료와 상담 비용 지원도 대폭 늘리겠다"고 말했다. 이어 "육아종합지원센터에 전문 자격을 갖춘 발달지원 상담원을 채용하고 이들을 통해 다양한 발달 프로그램을 운영하도록 지원하겠다"고 덧붙였다.

한편 이 후보는 이날 "소확행 국민공모 캠페인에 오늘까지 1000명이 넘는 국민께서 참여해주셨다"며 "캠페인 시작 3일만"이라고 밝혔다. 이 후보는 "뜨거운 관심에 깊이 감사드린다"며 "1월 21일까지 소확행 공약을 접수하는 만큼 좋은 제안을 더 많이 해주시길 부탁드린다"고 말했다. 이어 "국민은 어떤 전문가보다 훌륭한 정책 전문가"라며 "수천, 수만 건이 되더라도 당장의 국민 삶을 개선하는데 도움이 된다면 정치는 마땅히 응답해야 한다"고 강조했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr