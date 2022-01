싱가포르 오미크론 확산 급증 "지역감염의 17%"

[아시아경제 조유진 기자] 싱가포르에서 오미크론 변이가 확산되면서 전체 코로나19 지역감염자의 17% 가량을 차지하는 것으로 나타났다.

3일 옹예쿵 보건부장관은 "지난주 지역감염자는 1200명으로 고점(2만6000명) 대비 안정세를 유지하고 있다"며 "델타 변이로 인한 최근의 코로나19 유행은 최소한 현재로서는 진정됐음을 의미한다"고 말했다.

중환자실 입원이 필요한 위중증 환자와 사망자 역시 낮은 수치를 기록 중이다.

다만 "오미크론 감염 사례가 지역감염의 약 17%를 차지하고 있다며 "오미크론 변이의 급증이 임박해 이에 대비할 필요가 있다"고 했다.

싱가포르에서는 전날 오미크론 확진자 155명이 발생했다. 이 중 해외유입 사례가 119명(76.8%)이었고, 지역감염자가 36명(23.2%)이었다.

보건부에 따르면 인구 545만명 중 87%가 백진 접종을 완료했으며, 41%는 부스터샷도 맞았다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr