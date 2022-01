내일 영하권 강추위… 경기북부·강원내륙 아침 -10도 이하

[아시아경제 구은모 기자] 화요일인 4일 아침도 기온이 영하로 내려가면서 추울 것으로 예상된다.

3일 기상청에 따르면 4일 경기북부와 강원내륙·산지, 경남내륙 일부지역은 아침기온이 영하 10도 이하로 떨어질 것으로 예상된다.

전국적으로 아침 최저기온은 영하 12도에서 영상 3도 사이겠다. 주요도시 아침 최저기온은 서울 영하 3도, 인천 영하 5도, 대전 영하 4도, 광주와 울산 0도, 대구 영하 1도, 부산 영상 1도가 예상된다.

낮 최고기온은 영하 1도에서 영상 9도 사이에 분포하겠다. 서울 낮 최고기온은 1도, 대전은 4도, 광주와 대구 6도, 울산 7도, 부산 9도로 전망된다. 인천은 낮 최고기온이 영하 1도에 그치겠다.

3일 밤부터 4일 새벽까지 강원영서 중·남부에 1㎝ 미만 눈이 내리겠다. 충북중·북부와 전북동부는 4일 새벽 비슷한 양의 눈이 오는 곳이 있겠다. 강원영동을 제외한 중부지방과 전북서부, 경북서부내륙에는 4일 새벽까지 0.1㎝ 미만으로 눈이 흩날리겠다.

서울을 비롯한 수도권과 충북남부 일부, 강원영동, 영남, 전남동부 등은 건조특보가 내려졌을 정도로 대기가 매우 건조한 상태다. 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 주의가 필요하다.

4일 미세먼지는 세종과 충북, 대구는 '나쁨' 수준, 다른 지역은 '좋음' 또는 '보통' 수준이겠다. 다만 수도권과 강원영서, 대전, 충남, 광주, 전북은 오전 한때 '나쁨' 수준을 보이겠다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr