"신지예 사퇴 책임 통감" 김한길, 새시대준비위원장 사의 표명

[아시아경제 구은모 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 직속 새시대준비위원회 김한길 위원장이 3일 전격 사의를 표명했다.

김 위원장 측은 이날 "김 위원장은 신지예 수석부위원장 사퇴와 관련해 그에게 덧씌워진 오해를 넘어서지 못한 데 대해 책임을 통감하고 윤 후보에게 사의를 표명했다"고 밝혔다.

신 부위원장은 대표적인 페미니스트로 꼽히는 인물로 영입 이후 당내에 젠더 갈등 논란이 촉발되자 이날 사퇴했다. 앞서 김 위원장은 신 부위원장 영입을 주도했었다.

김 위원장은 이날 별도 입장문을 내고 신 부위원장 사퇴에 대해 "우리 사회의 심각한 젠더 논쟁이 불러온 유감스러운 결과"라며 "안타깝고 애석한 일"이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr