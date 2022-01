[종합]월북자는 1년전 탈북자… 대공혐의는 없는듯

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]새해 첫날 동부전선 최전방 철책을 뛰어넘은 월북자가 불과 1년여전 같은 부대로 뛰어넘어 귀순한 탈북민과 동일 인물인 것으로 알려졌다. 월북자가 민통선 통과는 물론 휴전선 철책을 넘어 남북을 제집 드나들 듯 오간 셈이어서 탈북민 신변보호 관리 허술에 대한 비판도 뒤따를 것으로 보인다.

3일 국방부는 “관계기관과 합동조사한 결과 지난 1일 22사단 일반전초(GOP) 철책을 넘은 월북자가 2020년 11월 같은 부대로 월책해 귀순한 30대 남성 A씨로 추정돼 확인중”이라며 “다만, 대공혐의점은 없는 것으로 파악되고 있다”고 밝혔다.

국방부는“지난 1일 정오쯤 민통선 일대 설치된 CCTV에 A씨가 이동하는 모습과 2020년 귀순한 A씨와 인상착의가 동일하다는 판단을 내렸다.

A씨는 지난달 30일 이후로 신변을 관리하는 경찰과 연락이 닿지 않은 것으로 전해졌다. A씨는 최근까지 청소용역원으로 일해온 것으로 알려졌다.

A씨는 2020년 11월 초 22사단 철책을 넘어 귀순했다. 그는 귀순 이후 정보당국 조사에서 기계체조 경력이 있다고 진술했으며, 당시 당국은 A씨의 진술을 검증하기 위해 우리 측 요원을 동원해 두 차례 시연도 한 것으로 전해졌다. A씨는 체중 50여㎏에 신장이 작은 편으로, 왜소한 체구여서 높이 3m가량인 철책을 비교적 수월하게 넘을 수 있었던 것으로 추정됐다.

군과 정보당국은 월북자 신변에는 이상이 없는 것으로 추정하고 있다. 월북자가 DMZ에 들어갔을 때 북한군 3명이 월북자와 접촉해 그를 북쪽으로 데려간 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 국방부는 A씨의 신변 보호 차원에서 전날 서해지구 군 통신선을 통해 대북통지문을 2회 발송했고 북측에서 ‘잘 받았다’는 취지의 응답을 한 것으로 알려졌다.

합참은 초동 부실조치 여부와 A씨의 이동 경로 등을 파악하기 위해 합참 전비태세검열실장 등 17명을 현장에 급파해 조사 중이다. 결과는 이르면 4일 나올 예정이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr