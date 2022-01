이준석 "윤사모가 문자 폭탄 보내"…尹 측 권성동과 정면충돌

'개인정보 유출' 두고 당 차원 진상조사 지시

권성동 "처음 듣는 얘기…확인해보겠다"

[아시아경제 박현주 기자] 국민의힘이 선거대책위원회 전면 개편에 나선 가운데 이준석 국민의힘 대표가 자신의 개인정보 유출과 관련해 권성동 사무총장과 정면충돌한 것으로 전해졌다. 권 사무총장은 윤석열 대선후보의 핵심 최측근으로 꼽히는 인물이다.

이 대표는 3일 오전 국회에서 열린 비공개 최고위원회에서 "윤 후보의 지지자들이 모인 '윤사모(윤석열을 사랑하는 사람들의 모임)' 커뮤니티 등에서 내 휴대전화 번호가 공개돼 문자 폭탄을 받고 있다"며 권 사무총장에게 당 차원의 진상조사를 지시했다.

이 대표는 또 일부 보수 유튜버들이 자신의 부모 재산 내역을 입수한 정황도 언급하며 "범죄자를 색출해야 한다"고 주장한 것으로 전해졌다.

일각에서는 이 대표가 개인정보 유출을 두고 당 사무처 실무를 총괄하는 권 사무총장을 공개적으로 조준한 게 아니냐는 분석이 나온다. 과거 국회의원 공천 심사 당시 이 대표가 당에 제출한 대외비 자료가 당 사무처에서 흘러나간 것이 아니냐는 의심이다.

권 사무총장은 "처음 듣는 얘기다. 윤사모라고 하면 당 외곽 조직 같은데, 사무총장이 그런 것까지 알기는 어렵지 않으냐"는 취지로 부인하다가, 이후 "확인해보겠다"며 한발 물러서는 모양새를 취한 것으로 알려졌다.

한편 국민의힘은 선대위 전면 개편을 앞두고 있다. 이날 선대위 회의에서 김종인 국민의힘 총괄선대위원장은 "국민 정서에 따르는 측면에서 선대위가 최선의 노력을 경주하겠다는 것을 국민에게 보여드리기 위해 선대위의 전면 개편을 단행하겠다"고 밝혔다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr