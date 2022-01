황성엽 신영證 대표 "변화하는 금융업의 본질에 적극 대응해야"

비대면 시무식 유튜브 생중계

[아시아경제 이민우 기자] 황성엽 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 60,300 전일대비 300 등락률 +0.50% 거래량 2,386 전일가 60,000 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 자사주 매입 나선 증권사...주가 부양 효과는 '글쎄'올해 자사주 매입 줄었다퇴직연금 자산 관리도 휴대폰으로…신영證, 모바일 서비스 개시 close 대표가 임직원들에게 변화하는 금융업의 본질에 적극 대응할 것을 강조했다.

황 대표는 3일 올해 시무식을 통해 임직원들에게 이 같이 당부했다.

그는 이날 신년사를 통해 "디지털 환경의 변화에 따라 금융업 등 모든 업의 본질이 변화하고 있다"며 "이러한 변화의 본질에 적극 대응하지 않으면 미래는 결코 밝지 못할 것"이라고 말했다. 이어 "우리가 사는 복잡계 세상에서 변화는 언제나 혁명처럼 닥쳐올 수 있다"며 "격변의 씨앗이 어디에 움트고 있는지 관찰하며 변화의 물결에 적극 대응하자"고 덧붙였다.

한편 신영증권은 이날 시무식을 유튜브 생중계를 통해 비대면으로 진행했다. 또한 이날 시무식에서는 임인년(壬寅年)을 맞아 호랑이띠 임직원들의 새해 덕담과 유명 바이올리니스트의 클래식 연주가 이어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr