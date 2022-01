현대차, 올해 432만대 글로벌 판매 목표

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차는 3일 영업실적 전망공시를 통해 올해 432만3000대를 글로벌 판매목표로 세웠다고 밝혔다.

이는 지난해 판매목표인 416만대에 비해 3.8% 가량 상승한 수치다.

올해 지역별 판매목표는 국내에서는 73만2000대, 해외에서는 359만1000대다.

