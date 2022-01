이창권 KB국민카드 사장 취임…"넘버원 금융플랫폼으로 도약할 것"

1등카드사·넘버원 금융플랫폼으로 도약 다짐

[아시아경제 기하영 기자]이창권 KB국민카드 대표이사 사장이 취임 일성으로 "1등 카드사의 위상을 회복하고 넘버원 금융플랫폼 기업으로 시장을 선도해 나가자"고 밝혔다.

KB국민카드는 3일 오전 서울 종로구 KB국민카드 본사에서 이 사장의 취임식을 열었다. 이 사장은 취임사에서 "코로나19로 경제 전반의 불확실성과 금융규제 강화, 금융업 전반의 파괴적 혁신으로 치열한 경쟁을 피할 수 없게 됐다"며 "위기가 언제나 성장을 만들어 온 것 처럼 탄탄한 기본 사업역량을 바탕으로 미래에 대한 철저한 예측과 준비를 통해 위기를 '완벽한 기회'로 만들어 가야한다"고 강조했다.

이를 위해 이 사장은 ▲고객 중심 경영과 본업 핵심 경쟁력 강화 ▲초일류 플랫폼 기업으로 대전환 ▲신규사업 기반확대 및 메타버스 등 신기술을 통한 미래금융 개척 ▲세상의 변화를 주도하는 ESG(환경·사회·지배구조) 선도기업 ▲창의적이고 빠른 조직을 만들어 나가겠다고 밝혔다.

이 사장은 "기술의 발달로 상상력의 크기가 가치의 크기를 결정하는 시대에 고정관념을 뛰어넘는 자유로운 상상을 통해 미래를 개척하고 새로운 성장동력을 만들어가자"며 "'사석성호'의 자세를 통해 고객의 행복과 더 나은 세상을 만들어 가는 넘버원 금융플랫폼 기업의 꿈을 이루자"고 당부했다.

한편, 이 사장은 ▲KB국민카드 경영기획부장, 전략기획부장, 신사업부장 및 생활서비스부장 ▲KB금융지주 전략총괄(CSO), 글로벌전략총괄(CGSO) 부사장 등을 역임했다. 전략·글로벌 부문의 컨트롤 타워 경험을 바탕으로 비은행 포트폴리오 강화와 해외시장 인오가닉 진출 등을 통해 그룹의 안정적 이익기반 마련에 기여한 것으로 평가 받고 있다.

