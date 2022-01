도민 위한 임인년 … 경북도, 새해맞이 새 희망 다짐대회

민생과 경제 최우선 순위, 도전하고 변화하는 도정

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경상북도가 3일 도청 원당지 내 첨성대에서 시무식을 대신해 2022 임인년 새 희망 다짐대회를 열었다.

대회는 도립국악단 대북 공연, 임인년 범띠 직원소개, 도지사와 도청 공무원노조 위원장의 신년 인사, 새해맞이 화합주 저장, 새 희망 퍼포먼스 순으로 진행됐다.

도립국악단의 힘찬 대북 공연으로 시작을 알린 후 범띠인 86년생과 98년생 직원을 소개하며 새해 다짐을 나눴다.

범띠 직원들은 호랑이의 기상을 받아 능력을 마음껏 발휘하고 뜻을 떨치는 2022년으로 만들겠다고 전했다.

도는 지난해 코로나19를 비롯한 묵은 재앙을 물리치고 대구·경북과 23개 시·군이 서로 도와 더 크게 발전하고 도민이 행복한 신년을 기원하며 새해맞이 화합주를 첨성대 옆 대형 옹기에 저장했다.

이철우 지사와 도청 공무원노조위원장은 안동과 예천의 대표 전통주인 안동소주와 예천 밀담주, 도청 시·군 향우회 대표들은 해당 지역 전통주를 옹기에 넣었다.

새 희망 퍼포먼스에서는 대형 호랑이 애드벌룬과 신년 화두 현수막 표출, 첨성대 점등, 직원 소망 풍선 흔들기를 진행했다.

도는 민생경제를 살리고 도민 행복을 위해 나아가고자 도전을 다짐하고 시대를 앞서는 변화 의지를 드러냈다.

이철우 지사는 “지난해 어려운 여건에서도 국비 확보와 투자유치 10조원 시대를 열고 전국 유일 내부청렴도 1등급을 달성했다”며 “새해에는 도정의 최우선 순위를 민생과 경제로 정하고 전 직원이 혼연일체로 도민을 위해 더욱 열심히 뛰자”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr