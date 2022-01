강도태 신임 건강보험공단 이사장 취임

[아시아경제 이춘희 기자] 강도태 전 보건복지부 차관이 국민건강보험공단 제9대 이사장에 취임했다.

건보공단은 3일 강원 원주시 공단 본부에서 제9대 강도태 이사장의 취임식을 개최했다고 이날 밝혔다. 이번 취임식은 코로나19 상황을 감안해 참석 인원을 최소화해 열렸다. 참석하지 못한 직원들은 영상으로 취임식을 시청했다.

강 이사장은 제35회 행정고시에 합격해 관직에 입문한 후 복지부 건강보험정책국장, 보건의료정책실장, 기획조정실장 등을 거쳐 초대 제2차관을 역임했다. 이를 통해 보건의료정책에 관한 전문성과 업무 추진력을 인정받아온 인사다. 특히 코로나19 위기 속에서 중앙재난안전대책본부 제1총괄조정관을 맡아 방역체계를 강화하고 의료역량을 높여 코로나19 대응에도 크게 기여했다는 평가를 받고 있다.

강 이사장은 취임사를 통해 “정책과 현장이 일체화된 건강보험의 미래를 설계하고 추진해나갈 것”이라며 저출산·고령화 및 4차 산업혁명의 기술 변화가 건강보험에 미치는 영향에 대응하고 코로나19 사태로 드러난 보건의료 전반의 문제를 개선해야 함을 강조했다.

강 이사장은 이를 위한 6대 중점추진과제도 제시했다. ▲모두가 함께 누리는 건강보험제도 실현 - 보장성 강화, 보험료부과체계 2단계 개편 ▲공공의료의 확충과 서비스의 질적 제고를 위해 공단역할 강화 ▲안정적이고 지속가능한 건강보험 재정관리 ▲예방중심의 포괄적인 건강관리체계 구축 ▲노후생활을 보장하고 미래에 대비하는 장기요양보험 ▲보건의료분야 최대 공공기관으로 ESG경영 선도 및 조직문화 발전 등이다. 이에 더해 공단의 신·구 세대를 아우르는 소통을 통해 올해를 공단 재도약의 원년으로 삼겠다고도 말했다.

한편 공단 측은 그동안 시민사회단체에서 강 이사장의 건강보험료 부과체계 개편 반대와 건강질병정보의 상업화 및 의료영리화 지향 등을 비판하며 임명을 반대해온 데 대해 "이는 사실과 다르다"며 "앞으로 노사가 협력하여 그간의 우려를 불식시키고 ‘국민건강증진’과 ‘건강보험제도의 발전’이라는 공통의 목표를 향해 함께 나아갈 것"이라고 설명했다.

