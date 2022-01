[신년사] 나재철 “자본시장 머니무브 지속…원활한 자산관리 도울 것”

"주니어 ISA 제도·거래세 완전 개선 건의할 것"

[아시아경제 이민지 기자] 나재철 금융투자협회장은 3일 신년사에서 “지난해 코스피가 역대 최고치를 경신했고 펀드 순자산 규모도 최초로 800조원을 돌파하는 등 자본시장으로의 머니무브가 지속되고 있다”며 “금융투자를 통한 자산관리가 국민 문화로 정착되도록 노력겠다”고 밝혔다.

나 회장은 우선 개인종합자산관리계좌(ISA) 제도를 보다 확대해 나가겠다고 언급했다. 청년세대에 도움이 될 수 있는 주니어 ISA 제도 도입을 건의하고 퇴직 연금 디폴트옵션 제도의 안착을 지원해 나갈 계획이다. 이중과세 문제가 있는 증권거래세도 완전한 개선이 이뤄질 수 있도록 할 방침이다. 나 회장은 “이러한 제도 개선을 위해 정부와 국회와 지속 논의할 것”이라며 “상대적으로 규제가 낡아 있는 신탁 제도도 신탁재산 확대와 상속세제 개선 등 전면적인 개선을 정부와 협의해 추진해 나갈 것”이라고 언급했다.

자본시장 중심으로 모험자본 공급으로 이뤄질 수 있도록 힘쓸 예정이다. 나 회장은 “정부와 국회를 적극 지원해 입법 중에 있는 기업 성장 투자지구(BDC) 제도가 신속하게 도입될 수 있도록 지원할 것”이라며 “기업금융업무 관련 건전성규제(NCR)가 개선될 수 있도록 하고 신기술사업금융 규제도 합리화해 중소기업에 투자하는 하이일드펀드에 대한 세제 혜택도 늘릴 것”이라고 전했다.

또 리스크관리 강화로 투자자 보호에도 앞장서겠다고 말했다. 그는 “‘알투플러스’를 업그레이드해 금융투자 교육 플랫폼으로서의 기능과 활용도를 더욱 높이고 사모펀드와 주가연계증권(ELS), 파생결합증권(DLS) 등에 대한 선제적인 모니터링을 통해 투자자 보호를 강화할 것”이라고 설명했다.

끝으로 나 회장은 “최근의 경제 산업전반, 특히 금융산업은 변화의 속도가 매우 빨라 사전에 정확한 판단을 통한 방향 설정이 더욱 중요하다”며 “금융의 혁신적 변화에 직면해서 우리 금융투자산업이 올바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록, 금융투자협회는 전문성을 바탕으로 회원사의 발전을 적극 지원해 나갈 것"이라며 포부를 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr