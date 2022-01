[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국립부경대학교 자원생물학과 박원규 교수가 2022년 한국수산과학회 신임 학회장으로 선출됐다.

박원규 교수는 부산 벡스코에서 열린 한국수산과학회 정기총회에서 임기 1년의 학회장으로 선출됐다.

박 교수는 유엔식량농업기구(FAO) 부의장을 역임하고 부경대 국제수산 과학협동과정 주임과 극지 자원연구소 소장을 맡았다.

1955년 설립된 한국수산과학회는 수산과학 분야의 정보교환과 공동연구, 상호 협력체계를 구축해 수산과학 관련 교육과 연구와 사업을 주도하고 있다.

