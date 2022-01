허진규 일진그룹 회장 "올해 경영방침, 과감한 투자 통한 성장가속화"

2022년 신년사 통해 밝혀

[아시아경제 김철현 기자] 허진규 일진그룹 회장이 올해 경영방침을 '과감한 투자를 통한 성장가속화'로 정했다. 허 회장은 3일 신년사를 통해 "지난해 신성장의 발판을 마련했다면, 올해는 신사업이 안정적 궤도에 오를 수 있도록 전사적인 노력과 협업이 뒷받침돼야 한다"며 이 같이 밝혔다.

일진은 지난해 '미래사업 발굴 및 강화'라는 경영방침을 세운바 있다. 그 결과 친환경자동차의 양대 축인 전기차, 수소차 관련 사업과 바이오 사업에서 성과를 냈다. 일진머티리얼즈는 말레이시아를 넘어 유럽, 미국 진출을 위한 투자금을 유치했고 일진하이솔루스는 기업공개(IPO)에 성공하면서 미래 수소 경제에 대비할 수 있는 마중물을 마련한 것으로 평가됐다. 또 일진에스앤티가 투자한 루푸스신염 치료제는 상용화됐다.

허 회장은 "기존 사업도 철저히 재점검해 선택과 집중을 하고 필요하다면 과감한 M&A 등 전략적 투자도 병행해야 한다"며 "특히 전 계열사는 자금확보, 기술개발, 특허 등 회사 성장의 선순환요소를 구축해 기업가치를 극대화해야 한다"고 강조했다. 이를 위해 허 회장은 임직원들에게 사업계획·목표 달성과 도전과 창의 정신으로 무장할 것을 당부했다.

허 회장은 "각 계열사는 도전적이고 창의적인 인재가 육성될 수 있도록 유연하고 개방적인 시스템을 갖춰야 한다"며 "참신한 아이디어를 발전시키고 사업화할 수 있는 소통과 협업의 창구도 반드시 필요하다"고 덧붙였다.

