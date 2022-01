NH농협생명, 새해 맞아 치매·종신보험 신상품 2종 출시

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 새해를 맞아 가족의 일상을 든든하게 보장해줄 신상품 2종을 출시했다고 3일 밝혔다.

'생활비든든NH치매보험'은 중증치매 진단 시 장기요양에 따른 부양가족의 경제적 어려움을 최소화할 수 있도록 생활자금을 집중적으로 보장한다. 중증치매 진단을 받으면 생존 시 매월 250만원의 생활비를 평생 보장한다.

경도 치매부터 중등도, 중증에 이르기까지 진단금을 특약으로 보장받을 수 있다. 치매·간병플러스보장특약에 가입하면 경도치매 진단 시 500만원, 중등도치매 또는 중증치매 진단 시 1500만원을 지급한다. 경도치매로 500만원을 보장받고 중등도치매를 진단 받는다면 1000만원을 추가 보장해 총 1500만원을 보장한다.

중증치매·간병보장특약에 가입 후 중증치매 진단을 받으면 1500만원을 지급한다. 치매·간병플러스보장특약과 같이 가입하면 중증치매 진단 시 총 3000만원 보장받을 수 있다.

'더좋아진NH종신보험'은 사망보장을 기본으로 납입 완료 시 지급하는 플러스 지원금도 가입금액에 따라 최대 5.0%포인트 적립하는 상품이다. 체증형에 가입하면 가입시점부터 매년 5%씩 최대 100%가 체증해 최대 200% 사망보험금을 보장받을 수 있다.

해지환급금 일부지급형은 납입기간 내 보험 해지 시 표준형 해지환급금의 50%를 지급해주는 유형이다. 중도해지 시 해지환급금이 적은 대신 표준형에 비해 보험료가 저렴하다.

11대성인병수술특약, 뇌출혈진단특약, 급성심근경색증진단특약 등 성인병과 3대 질병 관련 특약으로 자신에게 맞는 건강보장도 설계할 수 있다.

김인태 농협생명 대표는 "코로나19로 인해 모두들 힘든 시간을 보내고 있다"며 "새해에는 보험 선물을 통해 가족의 일상을 지킬 수 있도록 미리 준비하시길 바란다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr