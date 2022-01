김 총리 "정부정책, 취약계층에 포커스…'포용적 회복'에 만전"

2022년 정부 시무식…대선 앞 '공직자 정치중립' 당부

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 3일 "사회적 약자와 취약계층에게 정부 정책과 공직자의 헌신은 그 분들이 기댈 수 있는 마지막 희망"이라며 "그 어느 때보다 넓게 바라보며 더 촘촘하고 두텁게 지원해서, 그 분들이 (코로나19 위기) 회복의 과정에서 소외되지 않고 함께 일어설 수 있도록 정부 정책의 포커스를 이분들에게 맞춰야 한다"고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 개최된 '2022년 정부 시무식'에서 인사말을 통해 "코로나19로부터 '포용적 회복'으로 가는 길에 만전을 기해달라"며 이같이 말했다. 특히 김 총리는 사회적 취약계층에 더해 코로나19 사태에 따른 방역조치로 타격이 큰 소상공인·자영업자에 대해 "어려움이 이루 말할 수 없을 정도"라고 우려하며 "비상한 상황에서는 비상한 수단과 실천이 필요하다"고 강조했다.

이와 함께 김 총리는 '혁신적 정부'로의 변화를 당부하며 "기후위기와 코로나19 팬데믹으로 '비대면·디지털', '친환경·저탄소' 경제가 당면한 현실이 됐다"면서 "창업 지원, 규제샌드박스 등의 신기술·신산업 발굴도 민간의 요청이 있을 때까지 기다리지 말고 더 적극적이고 혁신적인 방법을 찾아 달라"고 주문했다. 이어 "구태의연한 공급자 중심의 공모 사업은 과감히 개편하고, 민간과 지역과의 소통을 통해 '수요자·현장·합리성' 중심으로 사업모델을 전환해달라"고 덧붙였다.

또 "한반도를 둘러싼 국제정세의 불확실성은 비단 외교 뿐 아니라, 산업과 경제 전반에 영향을 미치고 있다"며 "당장 지난해 '요소수 사태'처럼 국제 갈등의 나비효과가 우리 민생에 직접적 타격을 주기도 한다"고 우려했다. 그러면서 공직자를 향해 "급변하는 국제정세가 우리 공동체에 미칠 영향을 세심히 살펴서 한 발 앞서 대응해 달라"고 당부했다.

마지막으로 김 총리는 오는 3월 대통령 선거를 앞둔 상황인 만큼 공직자의 '정치적 중립'을 거듭 당부했다. 그는 "공직자는 국민의 공복이며, 국민 전체에 대한 봉사자로서 정치적 중립 의무를 준수해야 한다"며 "선거를 앞두고 오해를 받을 수 있는 행위를 자제해 달라"고 말했다.

김 총리는 "국민 신뢰를 바탕으로 올해를 코로나19 위기로부터 완전한 회복을 이루고, 추격을 넘어 선도형 경제로 전환하는 원년으로 만들어 가자"며 "먼 훗날 우리 후손들이 역사를 되돌아 볼 때, 위기를 기회로 바꾼 자랑스런 선배 공직자로 기억될 수 있도록 대한민국의 미래를 함께 만들어 가 보자"고 격려하며 인사말을 마무리했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr