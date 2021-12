정선 양잠 문화 상징 뽕나무 천연기념물 지정

정선 봉양리 뽕나무 "도로 이설 등으로 생육공간 확보"

강원도 정선군청 앞에 있는 뽕나무가 천연기념물로 지정됐다. 강원도 기념물 '봉양리 뽕나무'다. 문화재청은 '정선 봉양리 뽕나무'로 명칭을 바꿔 국가지정문화재 천연기념물로 지정했다고 30일 전했다. 지역주민과 함께 자연유산적 가치를 알리고 이 지역 양잠(누에를 사육해 고치를 생산) 문화의 역사적 가치를 향유하도록 지정 기념행사를 마련할 계획이다. 관계자는 "도로 이설 등으로 충분한 생육공간을 확보하고 근방이 역사문화 거리로 조성되도록 노력하겠다"고 했다.

이 뽕나무는 유서 깊은 정선 상유재 고택 근처에 있다. 제주 고씨가 500년 전 중앙 관직을 사직하고 정선으로 낙향해 고택을 지으며 심었다고 전해진다. 단목이 아닌 두 그루다. 북쪽 나무 크기는 높이 14.6m, 가슴높이 둘레 3.5m, 수관폭 동-서 15m·남-북 18m. 남쪽 나무는 높이 13.2m, 가슴높이 둘레 3.3m, 수관폭 동-서 18m·남-북 15.8m다. 규모가 크고 생육 상태가 좋아 수형이 아름답다.

정선에는 예부터 뽕나무가 많았다. 조선 말 문신 오횡묵이 정선군수로 재임해 작성한 '정선총쇄록' 등에서 확인된다. 정선군 근대행정문서에 1909년 이 지역 양잠 호수와 면적이 나오기도 한다. 문화재청 관계자는 "봉양리 뽕나무는 양잠의 번성을 가리키는 살아있는 자료로, 역사적 가치가 크다"고 했다.

뽕나무는 6월에 꽃을 피운다. 오디라는 열매를 맺으며 뿌리껍질은 한방에서 해열·진해·이뇨제·종기 치료 등으로 쓰인다. 이보다 먼저 천연기념물이 된 뽕나무로는 창덕궁 뽕나무(2006)와 상주 두곡리 뽕나무(2020)가 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr