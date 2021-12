장한식 외 2인 ‘부의 설계’

40만 구독자를 보유한 KBS 유튜브 ‘머니올라’ 진행자들이 펴낸 책이다. 글로벌 경제 주요 이슈와 국민연금, 퇴직연금, 개인연금 운용 비법, 다가올 3년의 투자유망 8대 종목 등을 소개한다. 또한 메타버스와 온라인유통, 엔터주 등 새롭게 떠오르고 있는 영역을 심층 분석한다. 개인이 종합적인 부의 설계를 어떻게 하고, 어떻게 투자전략을 세워야 할지에 주안점을 두고 설명한다.

부의 설계 | 장한식 외 2인 지음 | 메이트북스 | 1만8500원

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr