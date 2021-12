수원 호매실~서울 강남 40분대…신분당선 '광교~호매실' 연장

서울 강남에서 수원 광교까지 운행 중인 신분당선이 수원 호매실까지 10.1㎞ 구간 연장된다.

국토교통부는 오는 29일 신분당선 광교∼호매실 연장 사업에 대한 기본계획을 확정·고시한다고 28일 밝혔다.

신분당선은 현재 강남∼광교 구간(31.3㎞)이 운행 중이며, 이번에 기본계획을 고시하는 '광교∼호매실 연장 사업'을 통해 광교중앙역에서 수원 호매실까지 10.1㎞ 구간이 신설·연장된다.

정거장은 연장사업의 시작점이 되는 기존 광교중앙역 이외 우만동 일원, 조원동 일원, 화서동 일원, 금곡동 일원 등 4곳이 신설되며 총사업비는 9657억원이다.

신분당선 광교∼호매실 노선이 개통되면 수원 호매실에서 강남까지 출퇴근 시 버스를 이용할 때보다 약 40분 단축된다.

기존 예비타당성 조사에서는 전체 구간의 약 절반을 단선으로 계획했으나 열차 시격을 줄이기 위해 기본계획에서는 모든 구간을 복선으로 반영했다.

역사 위치도 이용자 관점에서 조정됐다. 수원월드컵역 인근 SB06역은 인덕원∼동탄선과 환승 편리성을 높이기 위해 위치를 인동선 정거장 인근으로 변경해 환승거리가 130m 감소됐다.

호매실 지구 내 SB09역은 주민들의 역까지의 접근 거리를 단축하기 위해 호매실 방향으로 70m 이상 이동했다.

국토부는 내년 대형공사 입찰방법 심의를 거쳐 일괄입찰 방식을 통해 신속하게 사업을 추진할 예정이다. 2022∼2023년 기본·실시설계, 시공자 선정 등을 거쳐 2024년에 착공한다.

신분당선은 기존 운행 중인 강남~광교에 더해 금번 기본계획을 시작으로 본격 추진하는 광교~호매실, 내년 상반기 개통 예정인 강남~신사구간(신사~용산 구간 국방부 등 협의 중), 4차 국가철도망에 반영된 서북부연장(용산~삼송), 호매실~봉담구간까지 확대될 계획이다.

서울 강남 중심부를 관통해 경기 남부와 북부를 연결할 예정인 만큼 강남 중심의 인구집중을 분산시키는 효과가 있을 것으로 정부는 보고 있다.

강희업 국토부 철도국장은 "광교~호매실 개통으로 경기 남부지역의 서울 접근성이 개선되고 수도권 교통체증 완화에도 도움을 줄 수 있을 것으로 보인다"고 말했다.

