[인사]NH투자증권

<신규 선임>

◇ 센터장(7명) = ▲ 수지WM센터 서성일 ▲ 올림픽WM센터 윤인탁 ▲ 구미WM센터 류희진 ▲ 전주WM센터 이상선 Digital자산관리1센터 우찬명 ▲ PremierBlue삼성동4센터 채대철 ▲ 빅데이터센터 김윤철

◇ 실장(2명) = ▲전략기획실 이호승 ▲ 감사실 이채혁 (감사위원회 승인時)

◇ 부장(16명) = ▲Namuh기획부 장정임 ▲ 플랫폼혁신부 남현석 ▲ Digital신사업부 심재훈 ▲ M&A부 박재하 ▲ 부동산금융4부 박유신 ▲ 인프라투자2부 용승재 ▲ Global채권운용부 최용석 ▲ Equity파생운용부 김기홍 ▲ RetailProduct솔루션부 이창휘 ▲Passive솔루션1부 류환철 ▲ Passive솔루션2부 윤준호 ▲ 수탁부 임성훈 ▲ 멀티상품솔루션부 김태훈 ▲ Wrap운용부 유동완 ▲ OCIO운용부 김우재 ▲ DT기획부 김근호

<전보>

◇ 센터장(22명) = ▲ 대치WM센터 강미정 ▲ 북수원WM센터 진석훈 ▲ 수원WM센터 김형표 ▲ 압구정WM센터 최승희 ▲ NH금융PLUS영업부금융센터 WM1센터 주성찬 ▲ 구로WM센터 정해영 ▲ 마포WM센터 유승범 ▲ 목동WM센터 최용우 ▲ 부평WM센터 김종석 ▲ 성동금융센터 WM2센터 박일규 ▲ 안산WM센터 이동철 ▲ 동래WM센터 황문기 ▲ 울산WM센터 이진우 ▲ 해운대WM센터 문무수 ▲ 여수WM센터 이용철 ▲ 고객지원센터 윤철복 ▲ Digital자산관리2센터 김봉기 ▲ NH금융PLUS광화문금융센터 PB2센터 공수진 ▲ NH금융PLUS광화문금융센터 PB4센터 이성운 ▲ PremierBlue강남센터 신재범 ▲ PremierBlue강북센터 김종설 ▲ Global Trading Center 이윤재

◇ 부장(7명) = ▲ 연금지원부 최용석 ▲ 정보보호부 이실 ▲ OCIO기획부 이원규 ▲ 자산관리전략부 김형돈 ▲ 인재개발부 이수환 ▲ IT기획부 박기춘 ▲ Digital시스템부 이선규

