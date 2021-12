비씨카드 '페이북', 스마트앱어워드 이노베이션 대상

디자인 완성도·적합성 등에서 높은 점수

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드는 자사 페이북 애플리케이션(앱)이 스마트앱어워드에서 앱 표준 이노베이션 대상을 수상했다고 23일 밝혔다.

스마트앱어워드는 한국인터넷전문가협회에서 주관하는 국내 최대 앱 어워드로 비주얼디자인, UI 디자인, 기술, 콘텐츠, 마케팅, 서비스 측면에서 혁신적이고 우수한 서비스들을 선정해 시상하는 행사다.

페이북 앱은 디자인 완성도와 일관성, UI 직관성과 사용편의성 측면에서 높은 평가를 받았다. 또 서비스 우수성과 콘텐츠 우수성 항목에서도 긍정적 평가를 받아 앱 표준 이노베이션 대상을 수상했다.

실제 페이북 앱은 누구나 편리하게 사용할 수 있도록 직관적인 결제 서비스 및 이용내역, 한도 확인 등 결제관리 경험을 제공한다. 특히 ▲재테크(카드, 대출, 보험, 투자) ▲페이북머니 ▲마이태그 등 다양한 서비스들을 쉽고 편리하게 사용할 수 있다.

하현남 비씨카드 UX팀장은 "지난 8월 페이북 앱 개편 후 서비스 편의성과 고객 이용량이 크게 증가했다"며 "앞으로도 고객이 페이북의 유용성을 체감하고 좋은 사용 경험을 가질 수 있도록 지속적으로 고도화해 나갈 예정"이라고 말했다.

