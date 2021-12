진중권 "반말했다고 최서원? 반말 안 하는 대한민국 부부 누가 있나…"

"송 대표 어설프게 프레임 작전 짜고 있어…너무 한심해 보인다"

[아시아경제 김소영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 송영길 더불어민주당 대표의 '김건희 반말' 발언에 대해 "송 대표가 어설프게 프레임 작전을 짜고 있다"고 날을 세웠다.

진 전 교수는 23일 CBS라디오 '한판승부'에서 "그런 식으로 몰아가려고 하는 건데 어느 정도 개연성이 있어야 한다"며 이같이 비판했다.

앞서 송 대표는 22일 BBS 라디오 '박경수의 아침저널'에서 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자인 김건희씨에 대해 "항간에 실세는 김씨로 알려져 있고, 김씨가 사석에서도 윤 후보한테 반말했다는 이야기도 있다"며 "실제 집권하면 실권을 거의 최서원 이상으로 흔들 거라고 다 우리가 염려하고 있다"고 말했다.

이에 진 전 교수는 "대한민국 부부 중에서 반말 안 하는 사람이 누가 있냐"며 "그걸 근거로 이런 식의 프레임을 짠다는 게 제가 볼 땐 너무 한심해 보인다"고 거세게 비판했다.

이날 방송에 함께 출연한 김성회 정치연구소 싱크와이 소장은 "남의 집 일은 남이 알아서 할 거니까 남이 뭐라고 안 했으면 좋겠다”고 일침을 가했다.

김 소장은 "고압적으로 남편이 반말하고 부인이 존댓말 쓰는 것에 눈살을 찌푸릴 수는 있는데 둘 사이에 쌓아온 사회적 맥락이라는 게 있다"며 "어떤 집에서는 상호 존대를 하기도 하고, 같이 반말을 하기도 한다. 부부가 알아서 정할 문제지 밖에서 이러쿵저러쿵 말하는 것 자체가 불편하다"고 지적했다.

