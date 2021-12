김경현 무안군의원, 지방자치 의정 대상 우수상 ‘영예’

‘한국을 빛낸 사람들 대상’…사회봉사공로대상 겹경사

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군의회 김경현 의원이 ‘2021 대한민국 지방자치평가연계 의정 대상’ 시상에서 우수상을 받는 영예를 안았다.

22일 군의회에 따르면 지방자치평가연계 의정 대상은 여의도정책연구원이 주관해 주민 행복정책 입안, 경쟁력 있는 지역발전 시책 장려 등 지방자치 발전에 이바지한 전국 광역 기초의회 의원에게 주는 상이다.

김 의원의 이번 수상은 지난 2018년 우수상 수상에 이어 두 번째로 그 의미가 더욱 특별하다.

김 의원은 제8대 무안군의회 전반기 산업건설위원장, 후반기 의회운영기획위원장을 맡아오며 의원입법과 교통 지역경제 분야 현안 해결을 위해 적극적인 의정활동을 펼쳐온 점을 인정받았다.

특히 ‘무안군 주택용 소방시설 설치 및 지원에 관한 조례안’ 등 12건의 생활밀착형 조례 제개정과 남악신도시 대중교통 체계 개선에 대한 적시성 있는 군정 질문 등 민생 중심의 의정활동을 통해 군민의 삶의 질 향상에 크게 이바지했다는 평이다.

김경현 의원은 “수상의 기쁨보다도 코로나19로 어려움을 겪고 있는 군민들에 대한 걱정이 앞선다”며 “모두가 힘든 시기인 만큼 앞으로도 군민에게 진정으로 힘이 되는 의정활동을 펼쳐나가겠다”고 수상소감을 밝혔다.

한편 지난달 대한민국신문기자협회 등이 주관한 ‘2021 한국을 빛낸 사람들 대상’에서 사회봉사공로대상을 수상해 눈길을 끌었다.

김 의원이 의정활동을 하면서 지속해서 새벽 청소 봉사를 실천, 주위의 본보기가 된 데 따른 수상이란 해석이다.

