4호선 미아사거리역 역세권에 주상복합 들어선다…410가구 공급

[아시아경제 김혜민 기자] 지하철 4호선 미아사거리역 인근에 410가구 규모의 주상복합 건물이 들어선다.

서울시는 21일 제12차 도시재정비위원회를 열고 성북구 길음동 31-1 일대 신길음1구역에 대한 재정비촉진계획 변경안을 수정가결했다고 22일 밝혔다.

대상지는 미아중심 재정비촉진지구 내 일반상업지역으로, 지하철 4호선 미아사거리역에 인접해있다.

서울시는 주택공급 확대 기조를 반영해 해당 지역의 주거비율을 50%에서 90%로 완화 적용했다. 이에 따라 총 410가구의 공동주택이 들어설 계획이다. 이 중 112가구는 공공주택으로 전용면적 60㎡ 이하의 소형평형과 84㎡ 중형평형으로 평형을 다양화했다. 또 분양가구와 임대가구를 구분하지 않는 사회적 혼합배치로 공공주택에 대한 차별을 완화할 예정이다. 비주거용도에는 판매시설이 들어선다.

사업지 내에는 지하철 출입구도 신설해 미아사거리역과 동북선 경전철로 연결되는 등 지역주민의 대중교통 이용 편리성을 도모했다.

김성보 서울시 주택정책실장은 "도심 내 주택공급으로, 주택시장 안정화에 기여할 것으로 보고있다"며 "미아사거리역 교통 이용 여건과 도시환경도 개선돼 지역발전에 기여할 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr