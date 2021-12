대한상의, 국가발전 프로젝트 '오디션' TV로 연다

최태원, 최정우, 장병규 등 멘토링으로 나서

서류 심사 통과한 20개 아이디어 경쟁

[아시아경제 황윤주 기자] 대한상공회의소가 기획한 국가발전 프로젝트 공모전의 ‘방송 버전’이 TV를 통해 안방을 찾아간다.

대한상의는 '2021년 국가발전 프로젝트' 오디션 방송이 오는 19일부터 방송된다고 밝혔다. 국가발전 프로젝트 심사위원으로 최태원 대한상공회의소 회장, 장병규 크래프톤 의장, 이유경 포스코엔투비 사장, 정경선 실반그룹 대표, 권명숙 인텔코리아 대표, 김현정 딜로이트컨설팅코리아 부사장 등이 참여했다.

'대한민국 아이디어리그'로 이름 지어진 이 프로그램은 대한상의 최태원호의 첫 사업이다. 포스트 코로나 시대의 민간주도 국가발전 아이디어를 찾기 위해 시작됐다. 지난 6월부터 100여일간 문을 연 공모전 접수센터에는 4704건의 출품작이 도착해 최 회장이 직접 감사인사를 올리기도 했다. 이번 방송은 서류심사를 통과한 20여개 출품작 중에서 ‘올해 최고의 국가발전 프로젝트’ 선발 과정을 담은 것으로 지난달 2회 촬영됐다.

특히 이번 멘토링에는 SK를 이끄는 최태원 회장, 최정우 포스코 회장, 장병규 크래프톤 의장, 권명숙 대표, 정경선 대표, 김현정 부사장이 직접 나서 TOP6의 아이디어 업그레이드에 나섰다.

최태원팀, 최정우팀, 장병규팀의 경쟁구도 관심…심사위원 이색 케미도 볼거리

SK팀, 포스코팀, 크래프톤팀, 인텔팀, 딜로이트팀 등의 경쟁구도도 관심이다. 대한상의측은 "각 멘토가 촬영용으로 한 번 들여다 봐주는 줄 알았는데, 최종라운드를 앞두고 회장님들과 관련 전문가들이 총출동해 많게는 10회 이상 미팅을 갖는 등 사업설계를 도왔다"는 후문이다.

6명 기업인들의 이색 심사평도 시청 포인트다. 제작진은 “최태원님의 열혈 심사평, 정주영 창업주 손자이자 젊은 피 정경선님의 엄.근.진(엄격, 근엄, 진지) 캐릭터, 배그(배틀그라운드 게임)의 아버지 장병규님의 이색 코멘트, 권명숙님의 부드러운 카리스마 등 케미도 볼거리”라고 밝혔다.

4704건에서 서류 심사를 통과한 20개 아이디어(통과 확률 0.4%)는 내 귀에 캔디, 탄소 저장고, 마음 배송, 폐교 새활용, 코스싹, K-CSR, 외상값 하이패스, 1000명의 테오, 블루데이터센터, 실패도 지식, 폐업도 창업만큼, 살기 좋군, 월간 우리 동네, 넥스트 레벨 메디신, 배양육, 못나도 못 놔, 두근두근 착한 택시, 장애인 통합지원, 코리아 게임, 안전사고 끝 등이다.

공모전은 홈페이지를 통해 상시 접수로 진행되고 1년에 한번 2억2900만원의 시상금을 지급할 계획이다. ‘대한민국 아이디어리그’는 12월 19일 오후 3시40분(80분 편성)부터 3주간 SBS, 지역 민방을 통해 전국으로 방송된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr