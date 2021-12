"중학생 11명에 집단폭행 당한 초6 딸…가슴 미어져" 피해 학부모 울분

"남학생들이 아이 양팔 잡고 뺨 때려…아이 옷 피범벅 돼"

[아시아경제 허미담 기자] 경기도 파주에서 중학생 10여 명이 초등학생 6학년 1명을 폭행한 사건이 발생해 파문이 일고 있다. 피해 학생 부모는 "극악무도한 폭행이 저희 아이에게서 끝날 수 있도록 강력 처벌해달라"고 촉구했다.

14일 청와대 국민청원 게시판에는 '초등 6학년 여자아이를 11명이 보복 폭행한 사건입니다. 도와주세요'라는 제목의 청원이 게재됐다. 이 청원은 현재 사전 동의 100명 이상 조건을 충족해 관리자가 검토 중이다.

파주에서 초등학교 6학년 딸 A양을 키우고 있는 엄마라고 자신을 밝힌 청원인 B씨는 "사건은 지난 7일 오후 6시~6시30분께 집 근처 놀이터에서 일어났다"고 말문을 열었다.

그는 "(사건 당일) 아이가 방에서 나오지 않아 방으로 들어갔더니 아이 옷이 피범벅 된 상태였다"며 "옷에 왜 피가 묻었냐고 묻자, '친구들과 다퉜는데 코피가 묻었다'고 했다"고 당시 상황을 전했다.

이어 "뭔가 이상한 기분에 딸에게 마스크 좀 내려보라고 했다. 충혈돼있던 눈 밑으로 아이의 얼굴은 처참했다"며 "코와 입에 피가 잔뜩 묻어 있었고, 코는 많이 부어 있었다. 눈물을 흘리는 아이에게 어떻게 된 일인지 물어봤더니 집으로 오는 길에 언니, 오빠가 때렸다고 하더라"고 분통을 터뜨렸다.

B씨는 곧바로 경찰에 신고했고, 이후 A양을 데리고 병원 응급실을 찾았다. B씨는 "코와 입은 점점 더 붓고 고통스러워하는 아이를 보고 부기가 심해 CT를 찍어 봐야 할 거 같다고 하셨다"고 토로했다.

또 B씨는 딸이 폭행당한 건 이번이 처음이 아니라고 주장했다. B씨에 따르면 지난 6월23일 A양은 남학생 두 명이 지쿠터를 타고 있는 모습을 보고 '미쳤네! 미친X들이네'라고 말했고, 이를 들은 남학생 2명은 A양을 불러 무릎을 꿇리고 머리를 때리며 사과하게 했다. 당시 A양은 사과했고, 이를 알게 된 B씨는 "왜 오빠들한테 욕을 하니. 다신 그러지 말아라"고 타일렀다.

이후 6개월이 지난 12월7일 귀가하던 A양은 자신을 따라오며 부르는 남학생들에 의해 아파트 놀이터로 향했다. 놀이터에는 여학생 3명과 남학생 8명이 있었고, 이들은 "얘가 맞아?", "맞다" 등의 대화를 했다. A양은 '그때 그 일 때문이구나'라고 생각했다고 한다.

B씨는 "여학생 3명이 아이의 얼굴에 담배 연기를 뿜으며 '너도 펴봐라'며 아이 옷에 계속 침을 뱉고 머리를 잡아당겼다"며 "남학생들은 아이의 양팔을 잡고 뺨을 때렸으며, 주먹으로 얼굴을 펀치 날리듯 가격하고 그로 인해 쓰러진 아이의 머리를 발로 찼다"고 했다.

이어 "울며 집에 가고 싶다는 아이를 여학생 한 명이 못 가게 잡고 있었고, 다른 두 명은 물티슈를 사러 다녀왔다"면서 "피 흘리는 아이를 물티슈로 닦으며 피가 멈추지 않자 화장실 가서 얼굴 씻고 와야 보내준다고 해서 상가까지 걸어가 얼굴을 씻고 나왔다"라고 전했다.

그는 "아이가 피 흘리며 걸어갔을 상가 화장실에는 가는 곳곳마다 핏자국이 뿌려져 있어 가슴이 녹아내렸다"면서 "엄마가 걱정할까 봐 방에서 불도 못 켜고 있었다는 아이의 말에 가슴이 미어졌다. 피가 너무 많이 나서 엄마 못 보고 죽을까 봐 무서웠다는 말에 심장이 갈기갈기 찢어지는 이 고통을 우리 가족이 끝낼 수 있게 도와달라"고 호소했다.

한편 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

